Tchad-tentative de déstabilisation : 18 assaillants neutralisés près du palais présidentiel

Dans la soirée du 08 janvier 2025, des Forces de défense et de sécurité ont maîtrisé une attaque menée par un groupe composé d’une vingtaine de personnes armées en direction du palais présidentiel.

La situation est sous contrôle à N’Djamena, capitale de la République du Tchad après une tentative de déstabilisation du pouvoir perpétrée dans la soirée du mercredi 08 janvier, a annoncé le ministre des Affaires extérieures, porte-parole du gouvernement. Aux environs de 19 heures, des hommes tenant des armes à feu et des machettes ont ouvert le feu au quartier Djambel Bahr, non loin de la place de la Nation où siègent les services de la présidence de la République.

Des éléments de l’armée ont riposté de manière énergique, provoquant un échange de tirs nourris. Le bilan de cette attaque fait état de 19 morts dont 18 assaillants, un élément des forces armées tchadiennes, et une dizaine de blessés dont des civils. Des autorités ont d’abord considéré des assaillants comme des djihadistes de Boko Haram avant de conclure que les indices et le mode opératoire étaient différents. Le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah a conclu que c’est un acte isolé et désespéré commis par des jeunes de N’Djamena.

Ce jeudi matin, tout est rentré dans l’ordre. Après la première intervention du gouvernement hier vers 21 heures, il est attendu ce jour, la sortie du procureur de la République qui donnera les détails liés à l’attaque survenue la veille. Mais les premiers éléments montrent que tout est parti de la simulation d’une panne de l’un des deux véhicules par lesquels des assaillants ont débarqué. Ils ont par la suite attaqué les gardes présidentiels, incitant ces derniers à riposter.