Tchad : timide campagne électorale

Les Tchadiens sont appelés le 29 décembre 2024, aux urnes pour élire leurs députés, maires et représentants locaux mais l’engouement n’est pas au rendez-vous chez les électeurs.

Le 7 décembre, le Tchad est entré dans la campagne pour ses élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre 2024. Jusqu’ici la campagne peine à mobiliser du monde. Dans les rues de Ndjamena, on aperçoit quelques banderoles et les affiches de campagne. On en retrouve autour des ronds-points et parfois accrochées aux lampadaires.

L’atmosphère morose ne décourage pas les candidats. Ils s’activent pour dans leurs QG et leurs arrondissements et encouragent les Tchadiens à aller voter. C’est l’ultime étape de la transition, entamée en 2021 après la mort de l’ancien président Idriss Déby. Les partis politiques ont jusqu’au 27 décembre pour faire campagne et convaincre les électeurs d’aller voter. Il ne reste qu’a espérer que la mayonnaise prendra avant la fin de la campagne.