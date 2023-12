Tchad : un atelier de renforcement de capacité sur les finances publiques organisé à N’djamena

Les responsables d’institutions en charge des finances publiques, ont pris part ce jeudi 21 décembre 2023, à un atelier de renforcement des capacités dans le but d’améliorer la transparence budgétaire.

La cérémonie d’ouverture des travaux de renforcement des capacités des responsables des d’institutions en charge des finances publiques a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, Ndomassal Goute Nicolas. Il est question pour ces responsables d’être sensibilisés sur la gestion transparente des finances publiques.

Organisé par le Centre d’études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable (CERGIED), cette initiative permet de promouvoir la transparence dans la gestion des budgets publics/communaux et l’accès aux informations budgétaires.

Les participants vont au cours de cet atelier tirer des enseignements en termes de bonnes pratiques et vont apprendre des stratégies budgétaires qui les aideront dans leur travail. Notons que, cet atelier de renforcement de capacité qui a débuté ce jour, va s’achever demain vendredi 22 décembre 2023.