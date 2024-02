Tchad : un cadre du PSF arrêté pour tentative d’assassinat contre le président de la Cour suprême

Le gouvernement annonce qu’une tentative d’assassinat contre le président de la Cour suprême a été fomentée par le secrétaire chargé des finances du Parti Socialiste sans Frontières (PSF), ce qui a conduit à son arrestation.

Dans un communiqué produit ce mercredi 28 février 2024, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, indique que c’est un responsable du Parti Socialiste sans Frontières (PSF), qui est derrière l’attaque orchestrée à la Cour suprême le 19 février dernier.

Tchad : vandalisme à la Cour Suprême, le président de transition instruit de retrouver les coupables

Cependant, ajoute le porte-parole du gouvernement, la situation a pris une tournure dramatique avec une attaque délibérée des complices de cet individu, menée par les éléments du PSF et à leur tête le président de ce mouvement, Yaya Dillo, contre les locaux de l’Agence Nationale de Sécurité de l’Etat (ANSE), occasionnant plusieurs morts. Les forces de l’ordre ont immédiatement réagi avec efficacité pour déjouer cette attaque, caractérisée par un amateurisme déconcertant.

Toutefois, le ministre de la Communication se veut rassurant : « la situation est désormais totalement sous contrôle grâce à l’intervention rapide et efficace des forces de défense et de sécurité. Les auteurs de cet acte ont été arrêtés ou sont recherchés et seront poursuivis conformément à la loi. Le gouvernement tient à rassurer la population tchadienne et l’invite à vaquer normalement à ses occupations », écrit Koulamallah.

Le gouvernement promet, un bilan de l’attaque à communiquer ultérieurement.