Tchad : un état d’urgence alimentaire et nutritionnel déclaré

Un décret du 15 février 2024, déclare un état d’urgence alimentaire et nutritionnel, sur l’ensemble du territoire national afin de venir en aide aux populations identifiées en «phase de crise »et en « phase d’urgence ».

D’après le décret, pendant la période de l’état d’urgence alimentaire et nutritionnel, un recours à l’assistance humanitaire d’urgence telle que définie dans le Plan National de Réponse est prévue. Il est également mis en place une Cellule technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre, conformément à l’arrêté N° 2272/PR/PM/2017 mettant en place un dispositif national de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires et Nutritionnelles.

le ministre chargé du Plan, le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministre chargé des affaires humanitaires, le ministre chargé de l’Administration du territoire, le ministre chargé de l’Elevage, le ministre chargé de l’Agriculture et le ministre chargé de l’Eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des clauses du décret.