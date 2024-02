Tchad : Un faux compte Facebook créé au nom du ministre de l’Industrie et du Commerce

Le ministère du de l’Industrie et du Commerce signale la création d’un faux au nom de son chef de département, sur les réseaux sociaux pour propager de fausses informations et escroquer les internautes.

« Ce compte prétend être celui du ministre de l’Industrie et du Commerce et diffuse des informations trompeuses dans le but d’induire en erreur les utilisateurs et de les escroquer. Nous vous prions de signaler massivement ce faux compte pour protéger la réputation du ministre et prévenir d’éventuelles victimes. », Peut-on lire.

Le ministère entent prendre les mesures fortes : Le « compte du ministre, Ahmat Abdelkérim Ahmat étant certifié, nous diligentons une enquête sur cette affaire et prenons les mesures nécessaires pour suspendre tous les comptes frauduleux enregistrés. »

« Nous restons à votre disposition pour fournir toute information supplémentaire ou coopérer dans le cadre de cette enquête. »