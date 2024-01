Tchad : une délégation prend part à la conférence minière internationale en Arabie Saoudite

Le ministre des Mines, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim pilote conduit une délégation aux travaux de la Conférence minière internationale dénommée « Future minerals Forum (FMF)», ouverts le 10 janvier.

Cette conférence qui rassemble les membres de gouvernements et des investisseurs de plusieurs pays, vise à impulser des actions de renforcement des capacités dans la super région afin d’attirer l’investissement et de savoir comment permettre la création de valeur locale et régionale à partir des dotations minérales et la collaboration dans l’avancement des initiatives convenues par la table ronde des années passées.

Le ministre tchadien en charge des mines, a participé à la table ronde d’échange sur l’approvisionnement responsable en minéraux critiques, le développement durable et les centres d’excellences pour le renforcement des capacités.

Abdelkerim Mahamat Abdelkerim a plaidé pour la mise en place d’un mécanisme pour appuyer les pays africains à l’instar du Tchad qui peine à capter les investissements dans l’exploration des ressources minérales. Le Ministre tchadien des Mines et de la géologie a ensuite adhéré à l’idée de la : « création des centres d’excellences pour le renforcement des capacités en soutenant que c’est un besoin vital pour se servir des bonnes pratiques dans l’exploration et l’exploitation des minéraux verts. »