Tchad : une jeune fille victime d’un viol collectif

Un communiqué du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, la victime âgée de 17 ans a été violée en cours de chemin alors qu’elle revenait du Festival Dary.

Enregistrée au code incident N° FSOIMFPE-25, la victime a subi un viol collectif alors qu’elle revenait du Festival Dary. Ce sont des précisions contenues dans un communiqué du ministère de la Femme et de la Petite Enfance.

Selon la même source, la victime âgée de 17 ans a été conduite au Centre Intégré de Services Multisectoriels (CISM) au sein de l’Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, le 1er janvier 2025 à 2h du matin par les services de sécurité. Sa prise en charge médicale et psychosociale se poursuit.

Une enquête a été ouverte par les services judiciaires pour retrouver et sanctionner les auteurs de ce viol. Et le ministère de la Femme et de la Petite Enfance va accompagner la victime et sa famille jusqu’à ce qu’elle se sente mieux. Le ministère appelle les femmes et les jeunes filles à plus de vigilance et à dénoncer toute situation suspecte susceptible de conduire à la violence.