Tchad : vers une règlementation du métier de mototaxis

Le secrétaire général du ministère des Transports, Dioulane Laurent, a présidé, le mardi 20 août 2024, une réunion d’échanges avec les responsables du Syndicat National des Mototaxis du Tchad.

Cette rencontre a été organisée pour évaluer la mise en œuvre des recommandations issues d’un atelier précédent destiné aux conducteurs de mototaxis, en préparation de la réglementation et de la professionnalisation de ce secteur à N’Djaména.

Dioulane Laurent a souligné l’importance des mototaxis pour faciliter la mobilité des usagers sur les grands axes ainsi que dans les zones moins desservies. Il a également noté leur rôle dans la génération de revenus et la réduction du chômage chez les jeunes. Cependant, il a aussi mentionné la préoccupation majeure liée au nombre élevé d’accidents impliquant des mototaxis, qui représentent plus de 70% des accidents en milieu urbain et interurbain, selon les récentes statistiques de la brigade routière.

Les représentants du Syndicat des Mototaxis ont exprimé leur soutien pour la réorganisation du secteur et ont fait part de leur impatience quant à la parution des textes réglementaires en cours d’élaboration. Ils se sont engagés à sensibiliser leurs membres aux nouvelles réglementations dès leur publication.

Le président du Syndicat, Ibrahim Mahamat Youssouf, a assuré le Secrétaire Général de leur disponibilité pour collaborer efficacement, tout en appelant à une sensibilisation accrue sur le nouveau code de la route afin de garantir une meilleure compréhension et application des règles de conduite dans le secteur des mototaxis.