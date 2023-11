Une mission du Centre Africain de Développement des Ressources Minérales au Tchad

Le secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, Kassiré Isabelle Housna a reçu en audience ce mercredi 29 novembre 2023 une délégation du Centre Africain de Développement des Ressources Minérales.

La délégation est conduite par la directrice par intérim du Centre, Dr Mairty Kitaw. Elle séjourne au Tchad dans le cadre de la coopération entre le pays et cette institution continentale en matière de développement du secteur minier.

L’objectif de cette visite, selon le Dr Marity Kitaw, est de plaider en faveur de la ratification du statut du Centre par les autorités tchadiennes. Le Tchad est signataire de ce statut depuis 2018.

Le Centre, met des experts et des chercheurs à la disposition des pays pour un accompgnement concret dans le secteur minier. Ceci pour permettre aux industries extractives de stimuler le développement économique et social sur tout le continent africain. « Il mettra en œuvre une vision pour le secteur minier de l’Afrique qui veut voir les ressources minérales du Continent appuyer la croissance économique et le développement. » rapporte le service de presse du ministère. Le projet comporte en autre des aménagements socio-économiques dans les deux pays, une composante facilitation du commerce et de transit, une composante études et gestion du projet, souligne la même source.