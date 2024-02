Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les États-Unis d’Amérique estiment que le Tchad sera le prochain pays à renvoyer les forces françaises présentes sur place, alors que les partis civils et politiques tchadiens s’opposent à l’augmentation des forces françaises dans leur pays, ce qui les a poussés à planifier un programme de lutte, qui comprend notamment un appel à des manifestations généralisées, pour faire avorter la décision.

Ces dernières années, le pays a été témoin de manifestations et de protestations visant à expulser les missions militaires françaises.

Par conséquent, Washington a commencé à planifier le contrôle du Tchad dans l’étape suivante et, selon les habitants et les experts, il semblerait que la nomination du Premier ministre Succès Masra soit basée sur un ordre américain, car Masra était loyal envers les États-Unis d’Amérique, et Les rapports indiquaient qu’il était directement lié à certaines agences de renseignement américaines, qui, au cours des dernières années, étaient prêtes à renverser l’autorité actuelle, et qu’elles étaient formées et équipées par des experts.

Succès est considéré depuis de nombreuses années comme l’un des plus ardents opposants au régime de la famille Déby. Il n’est revenu au pays qu’après avoir trouvé un accord avec les chefs militaires du pays, le régime ayant accordé une amnistie générale « à tous les Tchadiens, civils et militaires », qui ont participé aux manifestations d’octobre 2022, connues sous le nom de « Jeudi noir ».

Certaines sources indiquent qu’une réunion a eu lieu entre les dirigeants du Conseil de commandement militaire pour sauver de la République (CCMSR) avec les dirigeants du Front pour le changement et l’accord (FACT) avec le soutien direct du Premier ministre Succès Masra au sommet libyen militaire de Tamanhant au début de ce mois de février, et qu’un coup d’État militaire était prévu contre le président Mahamat Idriss Déby, les États-Unis envisagent également de fournir des armes à ces groupes rebelles pour renverser l’actuel président.

Selon des informations sur les projets américains au Tchad, Washington cherche à se débarrasser des islamistes et à construire un État dirigé par Masra, qui a déjà commencé à promettre à ses alliés de mettre en œuvre toutes leurs demandes et de leur permettre de construire des bases au Tchad. Le pays en échange de son soutien pour continuer à exercer les futurs pouvoirs après les élections qu’il réclame et tente d’organiser prochainement, il a récemment déclaré : « Nous sommes un gouvernement dont la mission est de mettre fin au retour ordonné au système constitutionnel, et notre ambition est d’organiser les meilleures élections de l’histoire de notre pays en établissant toutes les institutions stipulées dans la constitution et en déterminant cela par le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives du pays ». Le succès de la période de transition se mesurera à la réalisation de ce retour au système constitutionnel dans la stabilité et le calme, laissant aux citoyens la liberté de choisir leurs dirigeants à tous les niveaux. Il a souligné que cet objectif sera leur boussole quotidienne et qu’en coordination avec la future Agence nationale de gestion des élections, la tenue des élections aux heures spécifiées sera une priorité dans le programme de travail du gouvernement. Le rôle du gouvernement sera de mobiliser des ressources pour organiser ces élections, que ce soit sur le budget de l’État ou par l’intermédiaire de partenaires internationaux.

L’administration américaine est connue pour sa capacité à manipuler les élections dans les pays pauvres pour obtenir des résultats qui servent ses intérêts à travers la soi-disant « démocratie », et peut-être que ce qui se passe au Moyen-Orient est la plus grande preuve des résultats de l’ingérence américaine dans la politique intérieure des pays.