Afrique : le programme BDS annonce la formation des blogueurs dans 11 pays

Le programme Bloggers Demo School (BDS) offre la possibilité à 22 jeunes d’acquérir des compétences en animation de blogs et productions de contenus.

A partir du 5 décembre 2023, 22 jeunes dont 12 camerounais et 10 points focaux originaires des 10 autres pays de la sous-région de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs, bénéficieront d’une formation sur l’animation des blogs journalistiques. Les nationaux seront formés en présentiel à Douala, capitale économique du Cameroun et les étrangers en distanciel soit un point focal par pays.

Le programme comprend 4 unités d’enseignements. Notamment, UE 1 Culture générale ; UE 2 Entreprenariat ; UE 3 Blogging et UE 4 Ecriture web ainsi que des cycles de conférences.

A l’issue du programme, les 22 apprenants doivent être capables, d’animer un blog ; collecter et traiter l’information ; écrire des articles de qualité ; sensibiliser à la responsabilité sociale de chacun pour l’avancement de la démocratie.

Mais avant, les personnes intéressées devront transmettre leurs dossiers de candidature, au plus tard le 17 novembre 2023 à l’adresse du programme centralafrican.lab@innovationdemocratie.org.