Cameroun : Yaoundé accueille le général Brice Oligui Nguema

Le président de Transition du Gabon effectue une visite de travail au Cameroun ce mercredi 06 décembre 2023. Le chef du gouvernement camerounais l’accueille à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen.

Pour la toute première fois après sa prestation de serment le 04 septembre 2023, le président de Transition, chef de l’Etat gabonais, arrive à Yaoundé. Le général Brice Oligui Nguema vient à la rencontre du président Paul Biya et de la communauté gabonaise installée dans la capitale camerounaise. Présent sur invitation du président de la République sœur du Cameroun, Paul Biya, le tombeur d’Ali Bongo est accueilli à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen par le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

Le programme rendu public le 05 décembre par le Cabinet civil de la présidence du Cameroun prévoit une rencontre avec la communauté gabonaise de Yaoundé à l’hôtel Hilton. Le sommet de l’événement sera la rencontre des deux chefs d’Etat au Palais de l’Unité. Le président Paul Biya recevra le général Brice Clotaire Oligui Nguema en audience.

La rencontre prévue dans l’après-midi à partir de 15h, sera l’occasion pour les deux hommes d’Etat d’aborder des questions se rapportant au retour à la démocratie au Gabon après les événements du 30 août 2023. Suite à l’éviction d’Ali Bongo à la tête du pays, le Cameroun a condamné la prise de pouvoir par les moyens non conformes à la constitution de la République du Gabon. De vives voix, le président Paul Biya pourrait le réitérer au président Clotaire Oligui Nguema, leader du groupe de militaires ayant pris le pouvoir.

Les sujets relatifs à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale pourront être au menu des échanges. Le Cameroun et le Gabon, proches par leur culture, appartiennent à ces deux organisations communautaires. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels les deux pays voisins sont confrontés ne sauraient être oubliés. L’arrivée du président de Transition du Gabon est aussi perçue comme un signe de la revitalisation des relations bilatérales entre les deux pays.