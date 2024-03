Convention entre le Tchad et Thunderbird School of Global Management de l’Arizona

Le Premier ministre, Succès MASRA et Landry Signé, directeur exécutif en Charge du Campus de Washington ont signé cette convention pour permettre de former de jeunes tchadiens.

C’est bientôt un million de Tchadiens et Tchadiennes par an qui pourront bénéficier de l’initiative « 100 millions d’apprenants » objet du partenariat entre le Tchad et Thunderbird School of Global Management de l’Arizona State, classé premier en Commerce International et en Innovation.

Le Premier ministre, Succès Masra, de passage à Washington à nouer des contacts pour signer cette convention qui permettra de renforcer les capacités des élèves et étudiants et leur permettre d’avoir accès à des programmes de formation de qualité.