Coopération : l’ambassadeur du Tchad au Nigeria rencontre le ministre de la Défense

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la du Nigéria, Abakar Saleh Chahaimi a été reçu le jeudi 07 mars 2024 par le ministre de la Défense du Nigéria, Alhaji Mohammed Badaru Abubakar.

Cette audience s’inscrit dans le cadre de visite de civilités diplomatiques et de travail que la représentation diplomatique du Tchad rend aux nouvelles autorités issues des dernières élections au Nigéria.

Cette rencontre a permis au diplomate tchadien de féliciter le nouveau ministre de la défense et de lui réitérer l’excellence de relations de coopération entre le Tchad et le Nigéria d’une part, et de discuter de grands défis auxquels les deux pays sont confrontés. Les sujets liés aux questions sécuritaires dans la région et la sous-région. Notamment dans les pays voisins du Tchad ainsi que les crises humanitaires et alimentaires ont été également longuement abordés. Il s’est dégagé une grande convergence de vue, surtout que cette rencontre intervient en prélude à une réunion de la Force mixte multinationale FMM/ MNJTF qui est prévue à Ndjamena au Tchad.