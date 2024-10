Coopération : le Tchad et la RCA signent quatre projets d’accords

À l’issue de la 15ème Session de la Grande Commission Mixte entre le Tchad et la République Centrafricaine, qui s’est tenue du 21 au 22 octobre à Bangui, quatre projets d’accords ont été signés entre les deux pays.

Ces accords comprennent un Projet d’Accord portant sur les Consultations politiques régulières et le règlement des conflits, ainsi qu’un Projet d’Accord en matière de sécurité, signés par les ministres des Affaires étrangères du Tchad et de la RCA.

De plus, un Protocole d’Accord visant la création d’une Force mixte de sécurisation des frontières a été paraphé par les ministres de la Défense du Tchad et de la RCA. Enfin, un projet d’Accord Tripartite concernant le rapatriement des réfugiés a été signé par les deux parties et le HCR.

Les représentants des deux pays ont convenu de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, en approfondissant leur collaboration dans divers domaines d’intérêt commun tels que le commerce, l’industrie, l’enseignement supérieur, la santé, la coopération judiciaire, l’agriculture, les ressources naturelles et les mines.