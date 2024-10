Coopération Tchad-Chine : une délégation du ministère de la Santé en mission à Pékin

Une délégation du ministère de la santé publique, dirigée par le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Tchad Chine (CHU-ATC) se trouve à Pékin, en Chine depuis le 09 Octobre 2024 pour un séjour de travail.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la Coopération entre le Tchad et la Chine, notamment l’accord entre les deux parties pour la mise à niveau du CHU-ATC en construisant un nouveau bâtiment dans l’aile Nord-Est de son enceinte.

À cet effet, les premières étapes ont déjà été entreprises, à savoir la collecte des besoins au Tchad et la conception de trois maquettes reflétant le futur bâtiment par trois entreprises chinoises. Cette mission à Peking, dirigée par le Directeur Général du CHU-ATC, Dr Oumar Hamdan Iguemir est la suite logique du processus de construction du nouveau bâtiment.

Les membres de la délégation ont d’abord rencontré la Directrice Générale de l’Agence de Coopération Économique sous le ministère du Commerce de la République Populaire de Chine, Mme Fan Wenjie, et son équipe pour l’ouverture des travaux. Elle a souhaité la bienvenue à la délégation tchadienne et l’ a félicité pour tout le travail accompli depuis le début de cette initiative de construction du nouveau bâtiment du CHU-ATC et a étalé le programme de la mission.

Par la suite, les trois entreprises ont présentés leurs maquettes lors d’une réunion dans laquelle la délégation du Tchad a pu apprécier le travail et faire quelques recommandations pour des améliorations. Après l’analyse des trois maquettes, la délégation du Tchad a choisi la troisième maquette conçue par l’entreprise Institut de Recherche et de la Conception architecturale du Nord -Est de la Chine.

Un procès-verbal a été rédigé ainsi qu’un accord entre Dr Oumar Hamdane Iguemir et Mme FAN WENJIE. Cet accord reflète le processus et le résultat de sélection de l’entreprise Institut de Recherche et de la Conception architecturale du Nord Est de la Chine.

La construction du nouveau bâtiment est prévue pour débuter durant le deuxième semestre de l’année 2025 tout en commençant par la descente sur le terrain de l’entreprise durant tout le mois de Novembre 2024.