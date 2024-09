Développement des infrastructures au Tchad : un appel à l’action des partenaires

En prélude au grand Forum prévu à N’Djaména, du 6 au 8 novembre 2024, un pré-forum sur les infrastructures au Tchad un pré-forum a été organisé le 24 septembre au siège des Nations.

Cette assise organisée en marge de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies est placée sous le thème « Investir positivement dans les infrastructures pour désenclaver le Tchad : Défis et opportunités, ». Une co-organisation du Tchad et AUDA-NEPAD. Parmi les participants figuraient des représentants d’AUDA-NEPAD, de la Commission des Nations Unies pour l’Afrique, ainsi Fatima Haram Acyl, ministre déléguée au Plan du Tchad, et Dr Issa Doubragne, directeur général du Fonds Spécial de Préparation des Projets d’Infrastructures.

Le ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a ouvert les discussions en soulignant l’urgence du développement des infrastructures au Tchad. Il a affirmé que la diversification et l’industrialisation de l’économie tchadienne ne pourront se concrétiser sans des infrastructures modernes et résilientes. Selon lui, des routes, des réseaux électriques et des systèmes hydrauliques performants sont essentiels pour le développement économique, le désenclavement des zones rurales et l’amélioration de la compétitivité.

Ce Forum International représente une plateforme stratégique pour les décideurs, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les experts, afin de promouvoir des infrastructures de nouvelle génération comme moteurs de croissance économique et sociale pour le Tchad.