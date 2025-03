Diplomatie : les Etats-Unis d’Amérique restreignent l’octroi de visa aux demandeurs tchadiens

Le ministère tchadien des Affaires étrangères a été notifié de la décision du gouvernement américain de restreindre l’octroi des visas à partir de la représentation diplomatique des Etats-Unis au Tchad.

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger à travers un communiqué du 27 mars présente la situation. Les Etats-Unis d’Amérique restreignent de nouveau l’octroi de visa pour tourisme, études et affaires, aux demandeurs tchadiens pour une durée de 90 jours. La décision a pris effet dès le 25 mars 2025.

« En revanche, elle n’affecte pas les demandes de visa diplomatique tout comme ceux qui sont détenteurs d’un visa ou d’une carte de résident, lesquels peuvent voyager librement vers les Etats-Unis. »

Par ailleurs, les ressortissants Tchadiens conservent la possibilité de solliciter un visa auprès d’une ambassade américaine établie dans un autre pays que le Tchad.

Le ministère des Affaires Etrangères, dit regretter cette décision, et prend acte et exprime sa disponibilité à travailler sereinement avec les services compétents de l’administration américaine afin de clarifier et de lever au plus vite les raisons qui ont motivé cette restriction.