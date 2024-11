Elim CAN Maroc 2025 : Les Sao du Tchad prêt pour les deux derniers matchs

Les poulains de Kévin Nicaise s’apprêtent à affronter la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire dans le cadre, de la double confrontation, marquant la fin des éliminatoires de la Coupe d’ Afrique Maroc 2025.

Après plusieurs semaines de préparation, les Sao du Tchad s’installent à Abidjan pour deux matchs décisifs contre la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire, qui auront lieu respectivement le 13 et le 19 novembre. Sous la houlette de l’entraîneur principal, Kevin Nicaise, l’équipe tchadienne met tout en œuvre pour ce dernier virage.

Bien que le groupe soit encore incomplet, avec quelques joueurs arrivant dans les prochains jours, la détermination et l’esprit de groupe sont palpables. Les Sao, déjà sur place depuis le 8 novembre, ont intensifié leur préparation à Abidjan avec des séances d’entraînement ciblées et des exercices physiques adaptés, tout en restant concentrés sur l’objectif commun, décrocher leur billet pour la prochaine édition de la CAN.

Les matchs à venir contre la Sierra Leone, au stade Alassane Ouattara d’Ébimpé, et contre la Côte d’Ivoire, sur la pelouse du mythique stade Félix Houphouët-Boigny, s’annoncent cruciaux. La qualification passe par ces deux rencontres qui détermineront la suite du parcours des Sao dans ce tournoi.