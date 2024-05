Eliminatoires Coupe du Monde 2026 : le Tchad dévoile sa liste

Le sélectionneur des Saos du Tchad, Kévin Nicaise Tatila a dévoilé ce 27 mai 2024, la liste des joueurs convoqués pour les rencontres contre la RCA et les Comores.

En vue des confrontations de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique, le Tchad dévoile la liste des matchs contre la RCA et les Comores. Les rencontres sont prévues le 5 juin 2024 contre la RCA et le 11 Juin contre les Comores.

Les 25 sélectionnés sont :

Abba Hissein Ousmane, Abdallah Abdelrazak, Abderaman Barka Ekiang, Adaoussou Matthieu Elie, Acyl Mbogo, Ahmat Abderamane, Ahmat Youssouf, Allambatna Gabin, Allarabaye Yves, Amine Hiver, Bakhit Djibrine, Bobandi Lakein Yacinthe, Casimir Ninga, Charles Tchouplaou, Djoeta Frederic, Goudja Brahim Azzaz, Ebenezer Ngardial, Eric Mbangossoum, Joackim Betina, Mahamat ahmat kita, Mahamat Thiam, Marius Mouandilmadji, Marvin Assane, Mbaigolmem Obin, Ninga Ndonane.