La 7ème édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat lancée à Moundou

La cérémonie d’ouverture a été lancée dans la capitale économique du Tchad, lundi 18 décembre 2023, par le gouverneur de la province du Logone Occidental Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh.

C’est sous le thème « ici les entrepreneurs prospèrent », que les activités de cette semaine mondiale de l’entrepreneuriat ont été lancées. En effet, elle vise à stimuler à stimuler, développer et célébrer l’entrepreneuriat au Tchad.

Au cours de ce lancement qui a eu lieu dans les locaux de l’association tchadienne pour la Non-violence, le gouverneur de la province a déclaré que la célébration de cette semaine à Moundou apportera des idées novatrices à l’évolution remarquable à l’environnement entrepreneurial et mettra aussi en lumière les talents et les opportunités de la province. Durant cette semaine, plusieurs activités seront faits notamment les espaces de dialogues et apprentissage seront prévues, il sera aussi question pour les différents participants de mettre un accent sur les défis rencontrés par les jeunes entrepreneurs ainsi que les acteurs de l’écosystème entrepreneurial tchadien.

Rappelons que, la 7éme édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat est une initiative du Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad et financé par le fond des nations unies pour la population.