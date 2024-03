La ministre de l’Aviation prend part à la 5ème session du Comité des ministres de l’ASSA-AC

Fatima Goukouni Weddeye, ministre tchadienne en charge de l’Aviation civile, prend part à Bangui, à la à la 5ème session du Comité des ministres de de l’ASSA-AC.

Les ministres en charge des Transports et de l’aviation civile des de la CEMAC, sont réunis à Bangui, en RCA, pour la 5ème session ordinaire, de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA –AC). Le coup d’envoi des travaux a été donné par le premier ministre centrafricain, Félix Moloua le 29 février 2024.

Des assises convoquées dans le but d’entériner les décisions du conseil d’administration de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA –AC) et de se projeter dans le futur avec une bonne coopération dans ce domaine très sensible qu’est la sécurité aérienne.

Tous les ministres en charge de l’aviation civile de la CEMAC ont fait le déplacement de Bangui afin d’y prendre part.

Dans son allocution, le chef du gouvernement centrafricain a rappelé le rôle clé que joue l’aviation civile dans le développement économique de la CEMAC. « L’aviation civile favorise la libre circulation de nos populations, facilite les échanges commerciaux, stimule le tourisme et renforce les liens entre les peuples. »

C’est dans cet élan que la sous-région a adopté « la vision 2025″ qui ambitionne de faire de la CEMAC en 2025, un espace économique intégré et émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain », le premier ministre centrafricain.