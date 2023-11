Le directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Ouest, Olivier Buyoya, en visite au Tchad

Du 20 au 24 novembre 2023, Olivier Buyoya, directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Ouest, effectuera une visite au Tchad afin de promouvoir le rôle du secteur privé dans la création d’emplois et le développement économique et social du pays.

Accompagné de plusieurs membres de l’équipe régionale d’IFC, Buyoya se rendra à N’Djamena et Moundou, où il s’entretiendra avec des responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé et des partenaires au développement.

Les discussions porteront sur la manière dont le secteur privé tchadien peut contribuer, avec l’appui d’IFC, à diversifier l’économie du pays et à favoriser un développement inclusif et durable. Le renforcement des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, qui représentent 73 % des revenus des ménages tchadiens et 54 % du PIB du pays, figurera au premier rang des priorités de M. Buyoya lors de sa visite.



« IFC est engagée à accroître ses investissements et ses activités de conseil au Tchad dans des secteurs clés pour la croissance et le développement du pays, notamment l’agro-industrie, les infrastructures, l’énergie, les TIC, l’industrie manufacturière, les transports et la logistique. »