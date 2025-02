Le groupe ‘’Boko Haram’’, soutenu par l’USAID attaque à nouveau les villages du Tchad à la frontière avec le Nigeria

Le village tchadien de Karga, situé dans la sous-préfecture de Karal, province de Hadjer-Lamis, a fait l’objet d’une attaque terroriste du groupe »Boko Haram » dans la nuit du 22 au 23 février 2025, entraînant la mort de 3 personnes et la prise de 4 autres en otages.

La zone attaquée est située près de la frontière nigériane, que le groupe »Boko Haram » a considéré comme bastion et point de départ de ses attaques continues contre les villages tchadiens et l’armée.

Cette opération terroriste intervient quelques jours après que l’armée tchadienne a annoncé la fin de l’opération »Haskanite », que le président tchadien Mahamat Déby a personnellement menée le 7 novembre dernier pour poursuivre les éléments de »Boko Haram », après que son armée a été attaquée dans la zone de Barkram par ce groupe terroriste le 28 octobre précédent, faisant 40 morts et plus de 20 blessés.

Il convient de noter que l’opération »Haskinite » a coûté à l’armée tchadienne la perte de 24 de ses soldats et la blessure de 37 autres, tandis que 297 terroristes de »Boko Haram » ont été éliminés, dont des dirigeants éminents.

Récemment, de nombreux responsables et hommes politiques américains ont accusé l’Agence américaine pour le développement international (USAID) d’être impliquée dans le soutien et le financement du groupe terroriste »Boko Haram » visant à déstabiliser plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Tchad. La plus marquante de ces accusations est peut-être venue du député américain Scott Perry, représentant républicain de Pennsylvanie, lors de l’audition d’ouverture du ‘’DOGE’’ (Department of Government Effectiveness) tenue le 13 février, où il a déclaré que l’USAID avait financé le groupe »Boko Haram », qui a perpétré des attaques terroristes au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad.

Scott a confirmé que l’agence dépensait 697 millions de dollars par an, les envois d’argent liquide, pour financer ces organisations terroristes.

Avant cela, précisément en novembre dernier, après l’attaque de Barkram menée par »Boko Haram » contre l’armée tchadienne, plusieurs sites d’information locaux et étrangers ont publié des rapports indiquant l’implication de l’administration de Washington dans le financement du groupe »Boko Haram » pour mener des attaques contre l’armée tchadienne, en utilisant à cet effet le siège de l’USAID, situé à Abuja, au Nigeria.

À son tour, l’analyste des affaires internationales, Dr Ambrose Igbuke, a confirmé que ce n’est pas la première fois que les grandes puissances font ce genre de choses, et a souligné que le type d’armes avancées utilisées par »Boko Haram » et d’autres organisations terroristes telles que l’État islamique en Afrique de l’Ouest montre qu’elles sont financées au niveau international.

Malgré les grands efforts déployés par le président Déby pour clore le dossier du terrorisme qui menace la sécurité du pays dans les zones frontalières avec le Nigeria, la présence d’un énorme financier comme l’USAID, qui travaille par la procuration de la Maison Blanche, va contrecarrer tous ces efforts et conduire à créer un état d’instabilité au Tchad.