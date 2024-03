Le prix peu compétitif du ciment « made in Chad » au centre d’une réunion

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ahmat Abdelkérim Ahmat et les membres du syndicat des quincaillers du Tchad, ont discuté de la préservation des industries et de la promotion des produits locaux.

Une séance de travail a réuni le ministre en charge de l’Industrie et du Commerce et les quincaillers le 20 mars 2024. Les échanges entre les acteurs ont porté sur la préservation des industries locales et la promotion la consommation des produits tchadiens.

Le ministre a laissé entendre qu’un enquêté sur les raisons derrière l’importation massive de ciment au détriment de celui produit localement par le CIMAF, la SONACIM, et d’autres entités est réalisée.

Les protagonistes ont également relevé le fait que l’indisponibilité et le prix peu compétitif du ciment « made in Chad », entravent sa commercialisation.

En outre, le manque d’organisation dans la distribution et l’absence du marketing efficace concernant la qualité ont été identifiés comme des facteurs supplémentaires.