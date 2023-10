Le représentant permanent du Tchad auprès de l’OMC prend fonction

Ce 16 octobre 2023, l’Ambassadeur Jean Pierre Baptiste a présenté les lettres qui l’accréditent à la directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce, Ngozi Okonjo- Iweala.

Les deux personnalités ont discuté des domaines d’intervention prioritaires et les perspectives de coopération économique et commerciale. « Le dossier emblématique du coton figure parmi les priorités du Tchad à l’OMC », peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Le Tchad qui assure la présidence du Groupe C4 souhaite insuffler une dynamique positive en ce qui concerne la véritable place du coton africain sur la scène commerciale multilatérale en lui donnant plus de visibilité et dans le but d’assurer une meilleure interaction avec les différents comités et conseils de l’OMC. », poursuit la même source.

L’Ambassadeur Jean Pierre Baptiste a exprimé l’appréciation de son pays pour le soutien apporté par l’OMC et a rassuré la Directrice générale quant à la ratification par le Tchad de l’Accord sur les subventions à la pêche. Le Tchad fera partie ainsi des pays qui concourt à ce que cet Accord puisse déployer ses effets en termes d’interdiction des subventions préjudiciables à la pêche, facteur clé de l’épuisement général des stocks de poissons dans le monde.

Il ajoute qu’un système commercial multilatéral fondé sur des règles, non discriminatoire, ouvert, équitable, inclusif, prévisible et transparent est essentiel pour fournir des moyens de subsistance à des millions de personnes vulnérables, en particulier dans les pays les moins avancés dont fait partie le Tchad. « Les deux personnalités se sont engagées à redynamiser la coopération stratégique OMC-Tchad et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et accélérer le processus d’un partenariat fructueux. »