Le Tchad dévoile son candidat au poste de directeur général de l’ASECNA

Le candidat désigné du Tchad, au poste de directeur général de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar est, Adoum Younousmi.

Il a été reçu en audience le 12 février 2024, par la ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye.

Adoum Younousmi, le candidat du Tchad à l’ASECNA cumule 31 ans d’expériences dans les domaines des Transports aériens, de l’Aviation Civile, des Travaux publics et de la Médiation. Adoum Younousmi est un ingénieur de Génie Civil. Il a occupé plusieurs hautes fonctions au Tchad et à l’international.

Il a été entre autres ministre d’Etat, ministre des Infrastructures, des Transports et de l’Aviation civile (2003-2012 et puis 2013-2018), secrétaire général de la présidence de la République et Conseiller spécial du président de la République.

En ce qui concerne l’ASECNA, le candidat du Tchad a fait ses preuves quand il était Représentant de ladite institution dans son pays et diverses autres actions qui ont abouti en son temps à des réformes audacieuses.

Pour la ministre en charge de l’Aviation civile, le candidat du Tchad est doté d’un profil assez pertinent dans le secteur aérien et d’une connaissance assez importante de l’ASECNA. « Il est le candidat idéal pour le Tchad. Nous sommes absolument ravis de proposer sa candidature qui convaincra sans doute les pays membres de l’ASECNA.»

« Je m’inscris dans la vision appelée ciel unique que poursuit l’ASECNA et celle partagée par tous les agents de l’ASECNA qui œuvrent inlassablement pour le renforcement de la sécurité aérienne en Afrique » déclare Adoum Younousmi.