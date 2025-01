Le Tchad et ECOSOCC explorent des pistes de collaboration

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah a reçu en audience le 27 janvier 2025, le vice-président de l’ECOSOCC (Conseil Économique, Social et Culturel) de l’Union Africaine, Mahamat Haroun Adoum.

D’après Tchad diplomatie, cette rencontre a permis de présenter les activités de l’ECOSOCC, et d’explorer des pistes de collaboration entre l’institution panafricaine et la République du Tchad dans divers domaines stratégiques. Le vice-président a souligné l’importance du rôle du Tchad dans la mise en œuvre des initiatives de l’Union Africaine et a salué l’expertise et les orientations éclairées de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État.

« Les échanges, riches et constructifs, ouvrent la voie à de nouvelles perspectives porteuses de progrès pour renforcer la coopération régionale et sous-régional, tout en soutenant des initiatives concrètes au service de l’Afrique. »

L’ECOSOCC, en tant qu’organe consultatif de l’Union Africaine, réaffirme ainsi son engagement à travailler en étroite collaboration avec les États membres pour répondre aux défis de développement du continent.