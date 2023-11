Le Tchad et le Niger engagent la vaccination contre la péripneumonie contagieuse Bovine

Le lancement officiel conjoint de la campagne de vaccination de masse contre la Péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petites ruminantes éditions 2023-2024 entre le Niger et le Tchad, s’est tenu le 27 novembre 2023 à Liwa, province du Lac.

Le ministre tchadien en charge de l’élevage, Abderahim Awat Atteib et son homologue nigérien Mahamane Elhadji Ousmane étaient présents au lancement. Dans son mot de circonstance, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage du Niger, Mahamane Elhadji Ousmane souligne que la coopération entre le Niger et le Tchad en matière d’élevage n’a pas encore été pleinement exploité. Il estime que les deux pays doivent renforcer leur coopération, pour atteindre les objectifs communs du développement.

Le ministre tchadien de l’Elevage et des Productions animales, Pr Abderahim Awat Atteib exhorte les pasteurs et agropasteurs à conduire leurs bétails au site de vaccination le plus proche

Cette caravane s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion transfrontalière sur le contrôle et l’éradication des maladies animales, tenue du 03 au 05 octobre 2023 à Ndjamena entre le Cameroun, le Niger, la RCA et le Tchad.