Le Tchad prend part à l’assemblée générale du Programme de politiques de transport

Cotonou, la capitale du Bénin abrite du 24 au 27 mars 2025, l’assemblée générale annuelle du Programme de politiques de transport en Afrique.

La délégation du Tchad à ces travaux est conduite par le secrétaire général du ministère des Transports, Dihoulne Laurent. Cet évènement est placé sous le thème « Gouvernance renforcée pour un transport sûr, durable et décarboné en Afrique : Améliorer les capacités institutionnelles grâce à la collaboration régionale.»

Les experts conviés à ces assises vont, évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du quatrième plan de développement (DP4) 2022-2026 ; partager des solutions innovantes en matière de mobilité urbaine, sécurité routière, connectivité régionale et gestion résiliente des actifs routiers. Les parties prenantes discutent également du renforcement des partenariats ; la collaboration et la facilité des échanges entre les acteurs.

D’après le ministère, l’assemblée générale annuelle du SSATP offre à la délégation tchadienne de nombreuses possibilités de mise en réseau, lui permettant de nouer des partenariats et d’explorer des possibilités de collaboration future. A cet effet, de nombreuses rencontres sont prévues et seront consacrées au partage et à l’examen des principales conclusions et idées tirées d’une série de produits de connaissance, d’études de cas et de programmes d’appui technique.

Le Programme de politiques de Transport en Afrique (SSATP) est un partenariat entre 42 pays membres africains, des communautés économiques régionales (CER), des partenaires de développement et des institutions mondiales et continentales, notamment la Commission de l’Union africaine (CUA), la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), la Commission européenne (CE), le Secrétariat d’État suisse aux affaires économiques (SECO), la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale (BM). En tant que programme d’élaboration de politiques de transport et de renforcement des capacités, le SSATP apporte un appui aux pays africains à relever les défis liés au transport.