Le Tchad représenté à la cinquantième Session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI

Le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et des Tchadiens de l’Étranger, Porte-parole du Gouvernement, S.E.M Abderaman Koulamallah, participe aux travaux de la Cinquantième Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Cette rencontre se déroule à Yaoundé, au Cameroun, du 29 au 30 août 2024.

Placée sous le thème « Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI : Instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l’insécurité », cette session vise à renforcer la coopération entre les États membres de l’OCI dans des domaines essentiels au développement économique et social.

Les discussions s’annoncent riches et déterminantes pour l’avenir des relations interétatiques au sein de l’organisation, avec un accent particulier sur l’amélioration des infrastructures, considérées comme cruciales pour le progrès et la stabilité des pays membres.

De même, le Conseil Exécutif abordera des questions d’une grande importance, notamment les conflits persistants dans plusieurs pays membres, tels que la guerre dans la bande de Gaza et la crise au Soudan, soulignant ainsi la nécessité d’une action collective pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région.