Les fondations Bill et Mélinda Gates et Aliko Dangoté discutent du renforcement du système de santé au Tchad

Le ministre de la santé publique et de la prévention a rencontré le mercredi 13 mars 2024, en début de soirée, la délégation conjointe des Fondations Bill et Mélinda Gates et Aliko Dangoté.

Dr Ahmet Iya de la Fondation Aliko Dangoté, note que leur séjour a permis de cerner les actions réalisées, échanger avec certains acteurs et s’assurer de la continuité du projet. Il a ensuite abordé l’importance d’associer beaucoup des partenaires dans la nouvelle convention, l’utilisation des nouvelles technologies pour couvrir toutes les zones et le renforcement du système de surveillance.

Pape Coumba Faye, de la Fondation Bill et Melinda Gates s’est réjoui des entretiens qu’ils ont eus avec les différentes parties. Il a informé que la reconduction du projet est un acquis pour continuer les activités de vaccination. Des artifices sont prévus pour parer à toute éventualité a-t-il ajouté tout en énumérant les prochaines étapes notamment la révision de la convention, la tenue d’un atelier bilan, l’utilisation des résultats de l’enquête vaccinale pour des nouvelles actions, l’extension du projet, l’engagement communautaire et la réparation des matériels de la chaine de froids.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a partagé l’avis des deux fondtions, relatifs au renforcement du système de santé. Dr Abdelmadjid Abderahim est revenu sur la surveillance épidémiologique, la contrepartie de l’Etat, l’extension du projet aux autres provinces, l’implication des leaders et représentants de couches socioprofessionnelles dans les actions.

Il est judicieux de définir des stratégies pérennes pour plus de succès dans les activités a fait observer Dr Abdelmadjid Abderahim.

Source : ministère de la Santé