Les internautes tchadiens enthousiastes face à l’arrivée de Starlink

L’annonce de l’arrivée de Starlink au Tchad enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours, suscitant un vif enthousiasme parmi les internautes.

La solution par satellite, promise par le géant américain d’Internet, pourrait bien résoudre un des problèmes majeurs du pays, la fracture numérique. Le milliardaire américain Elon Musk a fait l’annonce sur X (anciennement Twitter) : « Starlink now available in Chad! ».

Starlink now available in Chad! https://t.co/mzr5YQWKFl — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2024



Ce déploiement au Tchad intervient dans un contexte où l’accès à Internet reste extrêmement coûteux et de qualité variable. En effet, les utilisateurs font face à des prix élevés pour une connexion lente et instable, aggravés par une couverture limitée du réseau à fibre optique, qui ne s’étend pas aux zones rurales, et par des coupures fréquentes.

Le ministre tchadien de la Communication, Boukar Michel, avait d’ores et déjà souligné que Starlink pourrait être la solution aux problèmes de fiabilité et de coût des services Internet dans le pays. Selon lui, la technologie par satellite permettrait d’offrir un accès à Internet plus rapide et plus stable, et ce même dans les régions les plus isolées. Une telle avancée serait un véritable atout pour l’inclusion numérique, en permettant à un plus grand nombre de Tchadiens de se connecter.

Pour mémoire, une autorisation de déploiement a été attribuée en 2022 à ce fournisseur, avant d’être interdite quelques mois après. Aujourd’hui, le gouvernement semble plus disposé à soutenir ce projet, avec des discussions en cours pour un lancement prévu en 2025.