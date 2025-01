L’OCEAC renforce sa collaboration avec le ministère tchadien de la Santé

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu ce midi, une délégation de l’Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale, OCEAC.

Le chef de mission Banthas Ghislain a expliqué qu’ils sont en tournée dans les six pays membres de la CEMAC pour informer et échanger sur la mise en œuvre du projet intitulé : programme de lutte contre les maladies tropicales négligées et la promotion de la santé mixte, (One Health).

Ils sont venus également donner des détails sur les procédures d’implémentation de ce projet financé par la KFW, fruit de la coopération allemande avec la CEMAC.

Ce projet se propose à travers l’OCEAC de soutenir les programmes nationaux de lutte contre ce groupe des maladies a ajouté Bantahs Ghislain précisant que la lutte sera multiple par le biais de deux composantes essentielles que sont les interventions et la recherche sur les maladies tropicales négligées.

Il est à retenir aussi que les interventions feront l’objet de projets présentés par le ministère en charge de la santé et les projets de recherche seront conduits par des candidats qui bénéficieront de bourse d’études et leurs projets seront sélectionnés par une commission autonome.

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a présenté ses vœux les meilleurs à l’organisation et souhaité la paix et la stabilité pour le continent.

Il a souligné que la mise en œuvre des programmes inter-Etats et le concept une seule Santé, exigent plus d’efforts et d’abnégation des pays membres de la CEMAC pour renforcer la dynamique en vue de lutter efficacement contre les maladies tropicales négligées.

S’assurer de la particularité des maladies tropicales négligées selon les pays et de consolider les actions de la surveillance transfrontalière est un impératif pour atteinte les objectifs escomptés a mentionné le ministre de la santé publique.

La communauté doit être au centre des actions pour réussir la lutte contre les maladies tropicales négligées et toute autre endémie a indiqué le ministre tout en conseillant la mise en place d’un programme intégré qui permet d’intervenir de manière globale dans l’optique de renforcer la multisectorialité et d’assurer une pérennisation des acquis des efforts fournis par les Etats membres de la CEMAC.

La délégation de l’OCEAC travaillera avec les services techniques de départements ministériels concernés pour identifier les atouts et déterminer les priorités par la mise en place du projet.