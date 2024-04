Masra utilise la société « Scribe Strategy and Advisors » pour écarter Déby de son chemin

Dans les prochaines élections présidentielles tchadiennes, dont la première phase se tiendra le 6 mai prochain, le Premier ministre tchadien Succès Masra est considéré comme l’un des dix candidats les plus forts dont le dossier de candidature a été récemment accepté par le Conseil constitutionnel, en raison de sa grande popularité dans le pays, sans oublier que c’est lui qui a pu pousser, le peuple tchadien pour manifester le 20 octobre 2022 contre le président de l’actuelle période de transition, Mahamat Idriss Déby, lorsque ce dernier a prolongé la période de transition de 18 mois supplémentaires.

Il convient de rappeler qu’après les événements d’octobre 2022, Masra s’est caché dans l’ambassade américaine, qui a organisé ses documents de voyage et lui a accordé l’asile à Washington, ce qui n’a pas été sans compensation, selon l’avis de nombreux experts. Aux États-Unis d’Amérique, Masra a rencontré de hauts responsables américains, où il a convenu avec eux de faire pression sur le gouvernement de transition pour qu’il organise son retour au Tchad et sa réentrée dans le monde politique, et pourquoi pas prendre la présidence de la république.

Le 16 mai 2023, pour sa rencontre avec des responsables de la Maison Blanche et du Congrès, Masra a sollicité l’aide d’une société américaine appelée « Scribe Strategy & Advisors », spécialisée dans la fourniture de conseils stratégiques à ses clients et dans leur aide à communiquer avec les agences gouvernementales qui leur ouvrent des opportunités pour atteindre les objectifs souhaités, car l’entreprise entretient des relations étroites et majeures avec de nombreux dirigeants politiques, chefs d’entreprise, académiciens, élites d’opinion et décideurs dans de nombreux pays du monde, y compris les États-Unis.

Joseph Szlavik, le fondateur de la société qui l’a fondée en 1992, exerce une grande influence au sein de l’administration américaine et du Congrès, puisqu’il a précédemment servi à la Maison Blanche sous la première administration Bush en tant qu’analyste politique au Bureau du développement politique et en tant que coordinateur du Bureau des affaires du Cabinet et du Bureau des affaires législatives, où il a développé une connaissance approfondie du fonctionnement interne de la Maison Blanche, du Congrès et de divers départements du pouvoir exécutif. Par la suite, Szlavik a occupé le poste d’assistant spécial dans le Bureau du Service des douanes des États-Unis.

Des informations de sécurité ont été reçues indiquant que Masra a demandé à la société « Scribe Strategy and Advisors » de collecter des informations sur les parties qui ont réprimé les manifestants au Tchad le 20 octobre 2022 et de soumettre le dossier de cette affaire à la Cour internationale de Justice afin pour condamner les autorités de transition au Tchad, dirigées par Déby.

Par ailleurs, suite à l’assassinat du chef du parti d’opposition « PSF », Yaya Dillo, Masra a demandé à la même société d’ouvrir une enquête approfondie sur cette affaire et d’ajouter le dossier de l’assassinat de Dillo à l’affaire de la répression des manifestants comme preuve concluante devant la Cour internationale de Justice afin de condamner Déby pour crime contre l’humanité et répression de la liberté d’expression dans le pays.

Des sources de sécurité tchadiennes ont ajouté que Masra avait conclu des accords pour importer des armes lourdes au Tchad par l’intermédiaire de la même société, cette société étant également spécialisée dans l’influence dans le domaine des industries de sécurité et de défense aux États-Unis d’Amérique. Ce dernier a également rencontré le 18 mars le chef d’état-major de l’armée tchadienne, Abakar Abdelkerim Daoud, et plusieurs généraux, afin de leur faire une offre attractive pour se tenir à ses côtés lors de la prochaine période électorale et renverser le président de la période de transition tchadienne, ce qui a été rejetée par le chef d’état-major, le général Abakar, avertissant les autres généraux des conséquences d’une conspiration avec Masra contre Déby.

De nombreux experts politiques et sécuritaires estiment que le but de cette mesure prise par Masra est d’assurer sa victoire aux prochaines élections et d’écarter de la route son seul concurrent, Déby, de diverses manières, soit en l’impliquant dans l’affaire des assassinats de manifestants et l’assassinat de Yaya Dillo, ou en se retournant contre lui avec l’aide de généraux de l’armée tchadienne, ou en semant le chaos en soutenant avec des armes des mouvements armés tels que le FACT et d’autres.