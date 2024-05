Présidentielle au Tchad : élu au 1er tour, Déby reçoit les félicitations de certains candidats

Après avoir géré la transition pendant trois ans, Mahamat Idriss Deby a été désigné pour présider à la destinée du Tchad pendant cinq ans de plus.

Dix candidats étaient en lice, dont Mahamat Idriss Deby, président de transition et son premier ministre Succès Masra. D’après les chiffres de l’Agence en charge des élections, sur les 8.202.207 inscrits, 6.224.387 ont voté. Soit un taux de participation de 75,89%. A la lecture des résultats dans la nuit du 9 mai, Mahamat Idriss Deby se démarque largement des autres candidats. Le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni obtient 61,3% des suffrages exprimés, contre 18,53% pour Succès Masra. Pahimi Padacké Albert occupe la troisième place avec 16,91% de vote.

Félicitations des candidats

Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires, le candidat donné vainqueur, Mahamat Idriss Deby a reçu les félicitations de certains candidats malheureux. Notamment le coup de fil du président du RNDT-Le Réveil, Pahimi Padacké Albert qui vient en troisième position.

«Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 06 mai 2024, par l’Agence de Gestion des Élections (ANGE), j’ai appelé l’heureux élu, le président MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, pour le féliciter de sa victoire. Je lui ai souhaité plein succès dans l’exercice de son mandat et dans un élan d’inclusion de toutes les énergies du pays. Nous avons tout mis en œuvre pour gagner cette élection, même si ces résultats sont largement en deçà de nos espérances. Je tiens à remercier toutes les tchadiennes et tous les tchadiens qui ont porté leurs suffrages sur ma modeste personne, et sur mon projet politique de pont pour relier toutes les diversités du Tchad. Nous invitons nos soutiens, toutes les tchadiennes et tous les tchadiens, au calme et à la sérénité. Restons unis autour et à la disposition de la République, une et indivisible ; République que nous devons toujours placer au-dessus de nos intérêts particuliers les plus légitimes.

Nous refusons toute surenchère de violence, sous quelque prétexte que ce soit, visant à faire couler encore du sang tchadien. Que Dieu bénisse le Tchad !», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Ensuite le candidat Mansiri Lopsikreo, président du parti Les Elites. Ce dernier écrit : « suite à la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle dont je fus un des candidats, en attendant la proclamation des résultats définitifs par le conseil constitutionnel, je tiens à féliciter mon frère Mahamat Idriss Deby Itno pour le score de 61,03%. J’y ajoute mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite dans l’exercice de vos éminentes charges au service de nos compatriotes. Le parti Les Elites et Tchad Uni entretiennent de solides relations d’amitié conviviale et de coopération multiforme, fondées sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle. Je me réjouis à l’idée de poursuivre et de renforcer avec vous ces liens privilégiés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.»

Rappelons que, le 6 mai 2024, les Tchadiens se sont rendus aux urnes pour désigner leur nouveau président. C’était la première élection présidentielle, depuis la mort au front de l’ancien président Idriss Deby Itno. Ce scrutin marque également la fin de la période de transition, entamée par les militaires, suite au décès du Maréchal.