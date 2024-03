Succès Mesra: mérite-t-il la confiance du peuple Tchadien ?

Il ne reste que quelques jours avant la fin du délai de dépôt des dossiers de candidature aux prochaines élections présidentielles au Tchad.

De nombreux chefs de partis et forces politiques ont déposé leurs dossiers de candidature pour se présenter à ces élections présidentielles, et parmi ces hommes politiques figurent Djimasngar Nasra, secrétaire national du parti “Un nouveau jour”, ainsi que le président du Parti pour ‘’le Rassemblement et l’Équité au Tchad (PRET)’’, Bongoro Théophile, et le chef de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, et d’autres.

Depuis le début de la période d’inscription pour participer à ces élections présidentielles, tous les regards sont tournés vers le leader du parti d’opposition ‘’Les Transformateurs’’, Succès Masra, qui a récemment accédé au poste de Premier ministre. L’opinion publique s’attendait à ce que Mesra présente sa candidature à la présidence, malgré les doutes de nombreux experts, surtout après le grand soutien que Masra a manifesté récemment à Mohamed Deby. Mais tous les doutes ont disparu le 10 mars, lorsque le jeune homme politique a annoncé sa décision de se présenter au poste de président de la République lors de ces élections présidentielles.

Il convient de noter qu’après l’annonce de la candidature de Masra, les groupes armés tchadiens actifs dans le sud ont immédiatement annoncé leur soutien à sa candidature. Selon leurs déclarations, Masra serait en mesure de mettre fin à « la période de pauvreté et de dictature » au Tchad. Il faut rappeler que ces groupes du sud s’opposent fortement au président de la période de transition, Idriss Déby, et à la tribu Zaghawa à laquelle il appartient.

Depuis qu’il a pris ses fonctions de Premier ministre le 1er janvier 2024, Masra a fait preuve d’une activité particulière sur la scène internationale ; Il a pu récemment participer au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, visiter la France et les États-Unis, en plus de tenir de nombreuses négociations avec des responsables de haut niveau de divers pays et organisations internationales.

Jonathan Perrot, un expert spécialisé dans les affaires des anciennes colonies françaises d’Afrique indique que Masra a des liens avec les États-Unis, d’autant plus qu’il y a passé une longue période auparavant, commençant par ses études qu’il y a complétées à l’Université Harvard aux États-Unis et se terminant par la période d’exil politique qu’il a également passé aux États-Unis. Masra a en outre rencontré à plusieurs reprises des diplomates et des sénateurs américains. Peu avant l’annonce de l’inscription des candidats, une partie du programme électoral du parti Misra, rédigée en anglais, est apparue sur les réseaux sociaux, ce qui indique que ce sont des spécialistes américains qui préparent la campagne électorale du chef du parti ‘’Les Transformateurs’’.

Selon Jonathan, la présence américaine dans le programme électoral de Masra n’est pas une coïncidence, notamment ces dernières années où ils ont intensifié leurs activités dans le continent noir. Ils cherchent à développer le sentiment anti-français en Afrique et à renforcer leur position dans la région, sachant que le Tchad dispose d’une position géographique stratégique qui lui permet non seulement de renforcer sa position dans la région du Sahel, mais aussi de pouvoir influencer sur la Libye et le Soudan.

Parmi les raisons peut-être les plus importantes qui ont alimenté les ambitions du gouvernement de Biden au Tchad, on retrouve les multiples ressources naturelles dont dispose ce pays africain, et la meilleure preuve est ce qui s’est passé l’année précédente, lorsque les États-Unis ont en fait considérablement augmenté leurs achats du pétrole tchadien. Une source bien informée au sein du gouvernement tchadien a également déclaré qu’il y avait des gens au sein du gouvernement qui permettraient aux États-Unis d’acheter des ressources à des prix inférieurs aux prix du marché.

La politique américaine a toujours été basée sur l’exploitation de l’instabilité dans les pays d’intérêt géopolitique à son propre bénéfice, et le Tchad représente à ce stade un excellent point de départ pour mettre en œuvre les ambitions géopolitiques américaines en Afrique.

Le jeune ambitieux Succès Masra est considéré comme une alternative prometteuse au régime militaire dans le pays. S’il remporte les élections, sa légitimité ne fera aucun doute, car le peuple le soutient et la société occidentale le considère comme un ami proche, et tout cela lui donne de bonnes chances de remporter l’élection présidentielle. La question reste de savoir si Masra servira réellement les intérêts de son peuple ou s’il ne sera qu’un outil et une marionnette entre les mains des Américains.