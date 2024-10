Tchad : adoption de la loi portant protection de l’environnement

Le 15 octobre 2024, les conseillers nationaux ont examiné et adopté la Loi portant protection de l’environnement par 156 voix pour soit 96,96%, 0 contre et une abstention.

Ce projet a été présenté par, Keda Balla, ministre de la Production et de l’Industrialisation Agricole, assurant l’intérim du ministre de l’Environnement. La loi remplace l’ancienne législation de 1998. Selon Keda, l’évolution du cadre législatif est devenue indispensable en raison des nouvelles menaces pesant sur l’environnement, comme l’urbanisation croissante, l’industrialisation et la pression démographique. « Ce projet de loi constitue le fondement de notre politique nationale en matière de protection de l’environnement, visant principalement à instituer des règles et principes pour une gestion écologique durable. Il s’agit de protéger notre environnement contre toutes formes de dégradation, de préserver et mettre en valeur nos ressources naturelles, tout en améliorant le bien-être de notre population », justifie-t-il.

La loi a pour objectif de protéger les ressources naturelles, préserver la biodiversité et promouvoir une gestion durable des terres. Elle renforce l’adhésion du Tchad aux initiatives internationales en matière d’environnement. Face à des problématiques telles que la désertification et le changement climatique, la sensibilisation, l’éducation environnementale et l’application stricte de la loi ont été des points d’attention majeurs lors des débats.

Les Conseillers ont exprimé des inquiétudes quant à la mauvaise gestion par les agents des eaux et forêts, appelant à une meilleure gouvernance et un renforcement des actions de sensibilisation. Le ministre Balla a promis de mettre l’accent sur l’éducation et la sensibilisation, tout en assurant que les agents déviants seraient rappelés à l’ordre.