Tchad : démarrage de la campagne intégrée de vaccination de la rougeole et la fièvre jaune

Les équipes du ministère de la Santé publique se déploient dans les provinces pour la campagne intégrée de vaccination de la rougeole et la fièvre Jaune, lancée le 13 janvier 2024.

Du 13 au 19 février 2024, des agents du ministère de la Santé sont déployés à N’Djaména et dans les provinces dans le cadre de la campagne intégrée de vaccination de la rougeole et la fièvre Jaune. L’opération a démarré avec la vaccination du personnel du ministère de la Santé publique et de la prévention.

A Massakory dans la province du Hadjer Lamis, les activités sont coordonnées par le délégué provincial de la santé publique et de la prévention, Dr Albissaty Saleh Allazam. D’après lui, l’opération permettra de combler les lacunes de la vaccination de routine. Il relève que : « malgré les activités de terrain, la province a notifié en 2023, 853 cas de rougeole et 34 cas de la Fièvre Jaune et cela inquiète d’où la nécessité d’organiser cette vaccination dans la province. »

Le Secrétaire général, Abba Saradingar note l’engagement des plus hautes autorités du Tchad à éradiquer toutes les épidémies en renforçant l’immunité de la population. Il a ajouté que la fièvre jaune et la rougeole sont deux maladies virales, redoutables et mortelles et les vaccins sont sûrs, efficaces et gratuits, permettant de se protéger contre ces maladies.

Le Président de la plateforme des jeunes pour le développement intégral du Barh El Gazel a souligné leur disposition à sensibiliser toute la population à l’adhésion de la vaccination.