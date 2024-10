Tchad : des diplomates accrédités présentent leurs lettres d’accréditation au chef de la diplomatie

Abdouraman Koulamallah, ministre tchadien en charge des Affaires étrangères, à reçu le 10 octobre 2024, quelques patrons des représentations diplomatiques accrédités au Tchad.

Parmi les participants figuraient l’Ambassadeur d’Afrique du Sud, S.E.M. Muzikayifani Khehla Joseph Nkosi, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, S.E.M. Wang Xining, et l’Ambassadeur de la Fédération de Russie, S.E.M. Vladimir Sokolenko.

Ces audiences ont été l’occasion d’explorer les perspectives de coopération bilatérale et de discuter des moyens de renforcer les relations entre le Tchad et ces nations partenaires. Le dialogue engagé témoigne de l’engagement du Tchad à développer des relations internationales solides et mutuellement bénéfiques.