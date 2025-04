Tchad : des militaires violent une jeune femme devant son enfant

La ville de Kélo et la toile sont secouées par un énième cas de violence sexuelle ce 30 avril 2025. La victime, Yastaty Nenodji, 30 ans affirme avoir été violée à 2h du matin, devant son enfant par des hommes en tenue de l’armée.

La victime raconte que les deux hommes vêtus de la tenue de militaire ont fait irruption dans son domicile et l’ont violée sous les yeux larmoyant de sa fillette. Le ministère de la Femme et de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh a aussitôt condamné : « fermement et sans équivoque » ces faits. Elle annoncé la prise en charge médicale et psychologique de la victime, et assure qu’une enquête est ouverte.

Selon Yastaty Nenodji, les faits se sont déroulés vers 2h du matin. La jeune mère habitant à Kélo, bien qu’affligée relate la situation : « J’ai vécu une agression à 2h du matin à la maison par un millitaire et son collègue. J’étais couchée avec ma fille Megane dedans. On a fermé la 2eme porte comme il faisait chaud. Ils ont forcé la porte. Ils étaient armé l’un a saisi ma fille avec un couteau à la main et l’autre a pointé l’arme sur moi. Il a dit tant que je ne lui donne pas ce qu’il veut son collegue va égorger ma fille. J’ai demandé tu veux quoi. Il m’a demandé de me déshabiller et me couché. Il m’a violé devant ma fille. »

D’après le communiqué du ministère de la Femme la victime bénéficie d’ores et déjà des : « prises en charge médicale et psychosociale. » Par ailleurs, l’institution précise que les autorités judiciaires ont été saisies afin que les coupables : « répondent de leurs actes ».

Ce drame ravive l’inquiétude face aux violences sexuelles récurrentes au Tchad (à l’image de l’affaire de Zouhoura en 2016.

Cette nouvelle affaire devrait attirer l’attention des autorités face aux défis auquel est confronté le pays pour prévenir et réprimer les violences sexuelles.