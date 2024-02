Tchad : discussion entre le ministre des Affaires étrangères et une délégation du HCR

Kelly Cléments, Haut-Commissaire adjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a conduit une délégation auprès du ministre des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l’Étranger.

Les discussions entre Mahamat Saleh Anadif et la délégation du HCR ont porté sur la situation des réfugiés dans l’est du pays. Le service de presse du ministère fait savoir que les protagonistes ont mis en lumière : « l’engagement humanitaire exemplaire du Tchad qui fait preuve de générosité et de compassion dans l’accueil de ces populations vulnérables. »

La Haut-Commissaire adjointe du HCR a mis en évidence le rôle crucial du HCR dans l’accompagnement du gouvernement tchadien, en apportant un soutien logistique, financier et technique pour faire face à cette situation humanitaire complexe.

Outre son engagement envers les réfugiés, Kelly Cléments a souligné que le HCR intervient également en faveur de la population locale. « La présence de réfugiés dans certaines régions du Tchad a un impact sur les communautés locales, notamment en termes d’accès aux ressources et aux services de base. Ainsi, le HCR met en œuvre des programmes visant à renforcer les capacités des communautés hôtes et à promouvoir la coexistence pacifique entre les réfugiés et les populations locales. », a t-elle indiqué.