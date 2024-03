Tchad : élection présidentiel du 6 mai, Succès Masra se prononce

Le premier ministre de transition, Succès Masra, par ailleurs leader du parti Les Transporteurs a donné son avis sur l’élection présidentielle prévue le 6 mai 2024 au Tchad.

Au cours de son passage à Washington, le premier ministre tchadien, Succès Masra a accordé un entretien à VOA Afrique. Interrogé sur la question de savoir s’il sera candidat à l’élection post-transition du 6 mai prochain, le président du parti Les Transformateurs répond : « La question de ma personne n’est pas importante dans cette affaire.» Il ajoute que : « ce qui est important ce que nous avons mis en place des institutions totalement indépendantes qui ont décidé d’un agenda. Nous en tant que gouvernement, le rôle c’est de veiller à ce qu’il y ait une élection ouverte. Et les lois qui ont été introduites permettent même les candidatures indépendantes. »

« Le choix d’être candidat ou pas est un choix personnel et le moment viendra et nous en reparlerons », déclare-t-il.

Le premier ministre accorde une totale confiance l’Agence de Gestion des Elections (ANGE). Succès Masra assure que l’organe en charge des élections, est totalement indépendante et son mandat est inamovible. « Les dirigeants restent inamovibles, leur durée de mandat est supérieur à celui du président de la république. Tout ça c’est pour donner des gages d’un minimum d’indépendance pour garantir les conditions d’une élection », souligne le chef du gouvernement.

Il invite les électeurs à choisir, le moment venu, des dirigeants serviteurs qui vont répondre à leurs problèmes de base, d’accès à l’éducation, de l’eau, d’électricité, aux soins de base, des routes et à la technologie.

« Mon rôle en tant que chef de gouvernement est de m’assurer que les élections se tiennent cette année. Et que cela nous permette de finir cette transition, parce qu’une transition ne prend pas fin n’est plus une transition, et ça peut occasionner d’autres problèmes plus graves», formule le premier ministre.