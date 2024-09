Tchad : éliminatoires CAN Maroc 2025, les Sao sont à Monrovia

Les Sao du Tchad sont arrivés dans la soirée du lundi 2 septembre 2024, sous une pluie battante, à Monrovia, la capitale du Liberia, annonce le ministère des sports.

Ils joueront leur premier match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 le 6 septembre prochain contre la Sierra Leone. La délégation, conduite par le directeur général des Sports, Adam Nétcho, comprend le staff technique et les joueurs sélectionnés pour les doubles confrontations des 6 et 10 septembre 2024 contre la Côte d’Ivoire au Cameroun.

Après les formalités à l’aéroport, la délégation tchadienne s’est dirigée vers l’hôtel Murex Plaza où elle a établi son quartier général pour un repos bien mérité avant de commencer les autres programmes.

Sur place, quelques internationaux ont rejoint la sélection, notamment Bakhit Djibrine, Allambatna Gabin et Charles Tchouplaou. Les autres joueurs sont attendus dans les heures qui suivent à Monrovia pour compléter l’effectif.

Le sélectionneur national, M. Kevin Nicaise Tatila, espère que les joueurs relèveront le défi lors de ces deux matchs pour décrocher une première qualification des Sao à la prochaine CAN Maroc 2025.

Les Sao auront 72 heures à Monrovia pour une préparation optimale avant d’affronter la Sierra Leone.