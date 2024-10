Tchad : Eliminatoires Coupe du Monde 2025 : les Saos en route pour la Zambie

Les Sao du Tchad ont achevé leur dernière séance d’entraînement le 6 octobre 2024, se préparant intensément pour leur rencontre décisive contre les Chipolopolo de Zambie, prévue le 11 octobre.

Sous la direction du sélectionneur national Kévin Nicaise, l’équipe montre une détermination et un engagement qui témoignent de sa volonté de briller sur la scène internationale. L’entraînement s’est déroulé à l’Académie de Farcha Melizi, où une foule de supporters a afflué pour encourager les joueurs et découvrir les talents prometteurs qui représentent la nation. Les Sao ont démontré leurs compétences et leur cohésion, renforçant ainsi la confiance qui règne au sein du groupe.

Kévin Nicaise a misé sur une jeune génération de footballeurs pour redynamiser le football tchadien. Pour faire rayonner le pays sur le plan footballistique et offrir aux Tchadiens des raisons de rêver d’un avenir meilleur dans le sport.

Composition de l’équipe :

Gardiens :

Gabin Allambatnan

Abdraman Barka

Kourdina Mangana

Défenseurs :

Eric Mbangossoum

Mbogo Acyl

Abderamane Ahmat

Wanre Daikreo

Charles Tchouplaou

Osée Natoyoum

Joseph Antoine NA’A

Abdallah Abdelrazak

Ahmad Ngouyamsa

Milieux :

Sindou Yeo

William Damba

Youssouf Abanga

Djibrine Bakhit

Allarabaye Yves

Frederic Djoeta

Mahamat Thiam

Attaquants :

Marius Mouanldimadji

Mahamat Ahmat Adam

Ousmane Biani

Ahmat Youssouf

Haroun Tchaouna

Brahim Goudja

Amine Hiver

Alors que le jour J approche, les regards sont tournés vers les Sao, qui espèrent faire honneur à leur pays en décrochant un résultat positif face à la Zambie.