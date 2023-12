Tchad : Hassana Abdoulaye donne les raisons de sa démission de la primature

Après avoir annoncé sa démission, le Directeur du protocole de la primature Hassana Djidda Abdoulaye, a à travers une lettre adressée au premier ministre exprimé ses motivations.

Dans sa lettre, Hassana Djidda Abdoulaye évoque un sentiment d’incompréhension vis-à-vis du fonctionnement interne de l’institution ainsi que des frustrations liées à certaines prises de décisions auxquelles il se serait opposé sans succès. Affirmant son immense plaisir d’avoir servir la primature pendant 9 mois, Abdoulaye a indiqué avoir la sensation que sa personnalité dérange et crée « autant à vous des difficultés » a-t-il mentionné.

C’est pourquoi pour limiter les casses et éviter la risée générale, il a préféré démissionné. Car dit-il, « il serait imprudent de sacrifier l’éthique et les valeurs professionnelles qui fondent et codifient cette noble profession ».

Pour finir, il indique qu’ : « un agent du Protocole n’est un homme de paille moins encore un valet, un paltoquet, un domestique » donc « il reste et demeura un agent de l’Etat, c’est-à-dire un légaliste et un républicain patenté concourant au bon fonctionnement de l’Administration et imbu d‘une dignité ».