Tchad : hausse du prix du carburant : les transporteurs annoncent un arrêt de travail

Dans une correspondance du 19 février 2024, le Collectif des Syndicats et Coopératives des Transports Urbain et Interurbain, dépose un préavis d’arrêt de travail de 48h.

Le Collectif des Syndicats et Coopératives des Transports Urbain et Interurbain a déposé auprès du ministère en charge des transports, un préavis d’arrêt de travail de 48 heures suite à la publication de l’arrêté conjointe n007/PT/PM/MIC/MEB/SG/2024 fixant les prix de vente des produits pétroliers en république du Tchad

Le collectif demande à la ministre de transports d’intervenir auprès du gouvernement afin d’annuler le décret portant augmentation du prix des produits pétroliers. « Les Transporteurs Urbain et inter Urbain et le Syndicat National des Motos Taxis (SNMT) après avoir étudié la situation actuel difficile qu’il rencontre quotidiennement afin de subvenir à leur besoin décide de vous saisir en tant que département de la tutelle seul défenseur des intérêts des transporteurs demandons votre intervention rapide auprès du gouvernement afin d’annuler cet arrêté conjoint.»

D’après les termes de la correspondance, si rien n’est fait avant le 22 février 2024, un arrêt de travail de trois jours renouvelable sera observé.

Rappel

Pour mémoire, un arrêté conjoint des ministères du Commerce et celui des Finances ont fixé l’augmentation des prix des produits pétroliers ; essence, gasoil et Jet A1. Un ajout respectif de de 212, 128 et 30 Fcfa sur chaque produit.