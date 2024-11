Tchad : Idriss Dokony Adiker nommé membre de la Commission développement de la CAVB

Le président de la Fédération Tchadienne de Volley-ball, a été désigné par l’instance faitière continentale comme membre de la Commission développement.

Dans une correspondance du 25 novembre 2024, Fabio Azevedo, président de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), notifie à Idriss Dokony Adiker sa nomination à Commission développement. A ce jour, Idriss Dokony Adiker est le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien, président Fédération Tchadienne de Volley-ball et vice-président de Confédération africaine de volley-ball.

« Nous sommes convaincus de la contribution positive que vous apporterez au travail de la commission de développement de la FIVB et que votre expérience professionnelle renforcera notre engagement envers les meilleures pratiques et contribuera à un écosystème de volleyball plus fort », écrit Fabio Azevedo dans sa correspondance.

Le président de la CAVB prie le tchadien Idriss Dokony Adiker, de confirmer son acceptation en envoyant un courrier en retour.

Pour le Comité Olympique et Sportif tchadien : « cette marque de reconnaissance et de confiance renouvelée est le résultat des efforts consentis surtout dans la promotion de la discipline sur échiquier international par le général Idriss Dokony Adiker ».