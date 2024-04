Tchad : la campagne présidentielle a effectivement démarré

En vue de l’élection présidentielle du 06 mai 2024 au Tchad, les différents candidats en lice ont commencé à dévoiler leurs programmes et projets politiques devant les électeurs et dans les médias.

Comme le prévoit le chronogramme de l’élection présidentielle post-transition, la campagne présidentielle a effectivement démarré le 14 avril 2024. La mouvance est plus forte à N’Djaména, la capitale. Les candidats et leurs équipes organisent des activités pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Cela comprend des discours, des publicités, des rencontres avec les électeurs et d’autres stratégies pour promouvoir leur programme politique et gagner leur soutien.

A N’Djaména, les deux grandes figures, le président de transition et son premier ministre ont drainé des foules dès leurs premières apparitions. Mahamat Idriss Deby Itno a opté pour un meeting à la place de la Nation. Succcès Masra quant à lui a démarré avec une caravane dans quelques quartiers de la cité capitale.

Le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno a fait plusieurs promesses et entend respecter ses engagements. « Si vous m’avez choisi le 06 mai prochain, je réaliserai mes projets de société. J’ai pris un engagement devant vous et devant Dieu », déclare l’actuel président de transition. Il promet de rendre l’eau et l’énergie disponible pour tous, la création de plus d’emplois la formation des jeunes et la lutter contre la vie chère entre autres.

Le candidat Succès Masra à travers ses supports de communication, dit placer l’humain au centre de son projet. « Notre logo comporte un homme, une femme et un enfant parce que nous plaçons l’humain au-dessus de tout c’est le développement humain le cœur notre projet. C’est pour cela que nous allons gagner avec le Peuple », explique les Transformateurs.

Succès Masra va commercer sa campagne dans la partie septentrionnelle du pays Abeche, Mangalme,Mongo,Ati du 19 au 22 avril.

La rupture

Après avoir constaté l’arsenal logistique, sécuritaire et même financier des candidats Mahamat Idriss Deby et Succès Masra, le candidat du Parti Reformiste, Yacine Abderamane Sakine interpelle l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE). La direction de campagne du candidat dénonce l’utilisation des moyens de l’État par certains candidats au détriment des autres. « Pire, certains sont bardés des agents de défense et de sécurité et d’autres aucunement », déplore la formation politique. Le parti Réformiste demande à l’organe en charge des élections de prendre toutes les dispositions nécessaires pour corriger « cette injustice et de permettre à tous les candidats de compétir équitablement.» Yacine Abderamane Sakine annonce que sa campagne débute le 18 avril 2024 à Goz Beïda.